Экзо-системы для туризма
и производства

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Цены указаны в рублях на оборудование в Китае. 
Расчет поставки в Россию высылаем по запросу.

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Экзоскелет AKSO-W
Экзоскелет AKSO-W

85 000 

Экзоскелет Эльбрус-2
Экзоскелет Эльбрус

120 000 

Экзоскелет Эльбрус-2
Экзоскелет Эльбрус-2

140 000 

Экзоскелет EPIC-A
Экзоскелет EPIC-A

125 000 

Экзоскелет Пик Пушкина
Экзоскелет  “Енисей”

270 000 

Экзоскелет "Суперпрофи"
Экзоскелет “Суперпрофи”

310 000 

Экзоскелет Hilty
Экзоскелет Hilty

245 000 

Экзоскелет "Казбек"
Экзоскелет “Профи”

226 800 

Активный экзоскелет Epic-L для промышленности и реабилитации
Экзоскелет Epic-L

225 000 

Экзоскелет EPIC-W
Экзоскелет EPIC-W

180 000 

Экзоскелет HERO-SW
Экзоскелет HERO-SW

620 000 

Экзоскелет “Космос”

10 000 

Усилитель коленных суставов
Усилитель коленных суставов/10 пар

5 000 

Доставка

ж/д

Еженедельные рейсы от станций Китая /более 400/ до станций в Росиии /150/

Сроки доставки 35-50 дней
Стоимость от 8 000 USD - 20 DC и 12000 USD - 40 HC

морская

Еженедельные отправления из портов Китая /15/ в порты Росиии /10/

Сроки доставки 45-60 дней
Стоимость от 3 000 USD - 20 DC и 5000 USD - 40 HC

авиа

Ежедневные вылеты из аэропортов Китая /более 50/ до аэропортов в Росиии /20/

Сроки доставки 5-10 дней
Стоимость от 8 до 20 USD за кг объемного веса

Доставка по Москве на следующий день после прибытия груза на СВХ таможенного терминала.
Доставка по России - любой удобной для вас транспортной компанией.

Команда

Максим Алфёров

CEO, Co-Founder

Роман Журавлев

Head of customer department, co-founder

Оксана Смыслова

Head of finance department

Мария Кипелкина

CEO China Office

Жанна Степанова

Master of suppliers research

Юра Король

Head of transport department

Анна Еремина

Customs broker

Контакты

in**@ye**********.ru
Москва
+7 926 225 2507
WhatsApp/Telegram
Пекин
+86 189 287 93 737
WeChat
Бангкок
+66 65 306 0940
WhatsApp
Гуанчжоу
+86 176 167 78 353
WeChat
Шеньчжень
+86 135 225 12 374
WeChat
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Поставки роботов
для интеллектуального
производства
OOO "ЙЕС"
ИНН 7606133026



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    Турист в экзоскелете уверенно идет по горной тропе с рюкзаком.

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    3 июля, 2025

    Экзоскелеты для туристов: как снизить потерю сил в длительных походах или вернуться к активным путешествиям даже в 60 лет

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    Рабочий в промышленном экзоскелете легко поднимает тяжелую деталь на автозаводе.

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    2 июля, 2025

    Работа человека на заводе без усталости: как экзоскелеты повышают производительность на производствах с ручным трудом

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    1 июля, 2025

    Новый уровень готовности спортсмена – еще сильнее, быстрее и выносливее. Какие возможности дают спортивные экзоскелеты?

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    Промышленный экзоскелет для работ на складе. ANT, Hilty, ULS. Доставка из Китая. Yes Bionics.

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    30 июня, 2025

    Рынок экзоскелетов в 2025 году переживает настоящий “бум”: ТОП-7 производителей, продукция которых востребована

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    Адаптивный экзоскелет OpenExo для реабилитации коленного/голеностопного сустава — проект Университета Северной Аризоны.

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    29 июня, 2025

    OpenExo: Биомехатронный экзоскелет с открытым кодом | Революция в реабилитации от NAU

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    Российский прорыв в нейрореабилитации

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    28 июня, 2025

    ExoAtlet: Российский прорыв в нейрореабилитации

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    Широкий ассортимент активных и пассивных экзоскелетов для бизнеса и индивидуального использования от Yes Bionics.

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    27 июня, 2025

    Сила в деталях: чем отличается пассивный и активный экзоскелет и какой лучше выбрать

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    Диаграмма ROI промышленного экзоскелета показывающая срок окупаемости менее года.

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    24 июня, 2025

    ROI промышленных экзоскелетов: как быстро окупится ваше вложение? (Расчеты, кейсы)

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