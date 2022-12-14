Доставка

Сроки доставки 35-50 дней Стоимость от 8 000 USD - 20 DC и 12000 USD - 40 HC

Еженедельные рейсы от станций Китая /более 400/ до станций в Росиии /150/

Еженедельные рейсы от станций Китая /более 400/ до станций в Росиии /150/

Сроки доставки 45-60 дней Стоимость от 3 000 USD - 20 DC и 5000 USD - 40 HC

Еженедельные отправления из портов Китая /15/ в порты Росиии /10/

Еженедельные отправления из портов Китая /15/ в порты Росиии /10/

Сроки доставки 5-10 дней Стоимость от 8 до 20 USD за кг объемного веса

Ежедневные вылеты из аэропортов Китая /более 50/ до аэропортов в Росиии /20/

Ежедневные вылеты из аэропортов Китая /более 50/ до аэропортов в Росиии /20/

Доставка по Москве на следующий день после прибытия груза на СВХ таможенного терминала.