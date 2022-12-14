Экзо-системы
для туризма
и производства
Каталог
Цены указаны в рублях на оборудование в Китае.
Расчет поставки в Россию высылаем по запросу.
Доставка
ж/д
морская
авиа
Доставка по Москве на следующий день после прибытия груза на СВХ таможенного терминала.
Доставка по России - любой удобной для вас транспортной компанией.
Команда
Максим Алфёров
CEO, Co-Founder
Роман Журавлев
Head of customer department, co-founder
Оксана Смыслова
Head of finance department
Мария Кипелкина
CEO China Office
Жанна Степанова
Master of suppliers research
Юра Король
Head of transport department
Анна Еремина
Customs broker
Контакты
Москва
WhatsApp/Telegram
Пекин
Бангкок
Гуанчжоу
Шеньчжень
Отправить запрос на поиск и расчёт оборудования
Поставки роботов
для интеллектуального
производства
для интеллектуального
производства
OOO "ЙЕС"
ИНН 7606133026
ИНН 7606133026